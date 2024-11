Cabeça de porco foi arremessada por torcedor em clássico paulista - Reprodução / Twitter

Publicado 08/11/2024 07:00 | Atualizado 08/11/2024 07:56

Rio - O torcedor do Corinthians que comprou e arremessou uma cabeça de porco na última segunda-feira, no clássico entre o Alvinegro e o Palmeiras, na Neo Química Arena, já se envolveu em outra situação delicada envolvendo o clube paulista. No fim do ano passado, ele ameaçou a delegação de basquete do Flamengo com uma barra de ferro.

O caso aconteceu no Parque São Jorge no dia 29 de dezembro de 2023. O torcedor, que é sócio do clube do Corinthians, acabou sendo suspenso por 120 dias por conta do ato hostil contra os rubro-negros.

De acordo com o portal "UOL", a situação ocorreu após um treino da delegação do Flamengo, na saída do ginásio. A situação acabou sendo contornada. O momento foi capturado pelas câmeras de segurança do Corinthians e analisado após um membro da comissão técnica do Rubro-Negro reportar o ocorrido ao clube paulista.

A proibição do torcedor entrar nas dependências do clube começou a valer no dia 10 de setembro e vai até o dia 8 de janeiro de 2025. A Comissão de Ética do associado do Corinthians foi a instituição que tomou a decisão.