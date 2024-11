Endrick perdeu espaço no Real Madrid - Oscar del Pozo / AFP

Publicado 07/11/2024 17:05

Rio - Endrick ainda não conseguiu mostrar todo o seu talento no Real Madrid. O atacante, de 18 anos, completou um mês sem jogar pelo clube espanhol e ainda ficou de fora da última convocação da seleção brasileira para os jogos contra Venezuela e Uruguai, nos dias 14 e 19, pelas Eliminatórias.

O último jogo de Endrick foi na derrota para o Lille, da França, quando foi titular. Desde então, o Real Madrid jogou cinco vezes e o brasileiro esquentou o banco de reservas em todas as partidas. O atacante tem média de apenas 11,8 minutos na temporada 2024/25, mas mesmo assim ainda fez dois gols.

Endrick é o reserva menos utilizado por Carlo Ancelotti. Sem considerar nomes como Alaba, que ainda se recupera de lesão, e Vallejo, que não goza do prestígio do treinador e tem apenas 10 minutos no ano, o brasileiro é o último da lista. Tudo isso em meio a uma crise do ataque do Real Madrid.

Apesar da contratação de Mbappé, o Real Madrid ainda não se encontrou na temporada. Ancelotti ainda não achou uma maneira de encaixar Vini Jr, Rodrygo e Mbappé juntos, e o francês tem demonstrado incômodo com a função de centroavante. Mesmo assim, Endrick segue sem ser uma alternativa.

Endrick foi contratado por cerca de R$ 400 milhões. Na temporada 2024/25, tem nove jogos e dois gols com a camisa do Real Madrid. O clube merengue volta a campo no próximo sábado (9), às 10h (de Brasília), contra o Osasuna, pelo Campeonato Espanhol.