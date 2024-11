Morata comemora gol com a camisa do Milan - Pierre-Philippe Marcou / AFP

Publicado 07/11/2024 16:06

O atacante Álvaro Morata, do Milan da Itália, foi levado às pressas ao hospital após um choque de cabeça durante o treino da equipe, nesta quinta-feira (7). O espanhol teve um traumatismo craniano e foi hospitalizado em Legnano, cidade a 20 km de Milão.

Morata realizou uma bateria de exames nesta manhã, que não identificou problemas mais graves. Sem previsão de alta, o jogador vai continuar em observação no hospital. A informação é do veículo "Gazzetta Dello Sport".

Morata vinha de uma boa atuação contra o Real Madrid, pela Liga dos Campeões, na vitória do Milan por 3 a 1, com um gol marcado. Com o problema, o jogador é dúvida para próxima Data Fifa com a seleção espanhola para jogos pela Liga das Nações contra Dinamarca e Suíça.