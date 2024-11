Novo escudo do Boavista SAF - Divulgação/Boavista

Publicado 07/11/2024 22:00 | Atualizado 07/11/2024 22:27

Rio - O Boavista Sport Club anunciou nesta quinta-feira (7) a mudança na estrutura para a criação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). O Verdão de Saquarema agora é gerido pelo grupo brasileiro Arte da Bola e teve alteração até mesmo no escudo.



A direção executiva de futebol segue com Diego Cope, que chegou ao clube de Saquarema em novembro de 2023, ainda na gestão de João Paulo Magalhães, ex-presidente e agora candidato à presidência do Botafogo. O projeto ambicioso terá início em 2025, com calendário cheio.

Em seu processo de reformulação, a equipe será comandada por Caio Zanardi. O treinador ítalo-brasileiro, de 51 anos, assinou contrato até o fim do Carioca de 2026.



Na próxima temporada, o Boavista terá a Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Campeonato Carioca e o Campeonato Brasileiro da Série D. O clube, que terminou o estadual de 2024 na sexta colocação, aguarda ansiosamente a abertura de uma vaga na Copa do Brasil.

