Neymar pode voltar ao futebol brasileiro - Divulgação / Al-Hilal

Neymar pode voltar ao futebol brasileiroDivulgação / Al-Hilal

Publicado 07/11/2024 16:50

Rio - O retorno de Neymar ao Santos em 2025 não é mais um sonho distante. De acordo com informações do portal "UOL", o clube paulista recebeu um sinal verde do atacante e sonha com o retorno de alguns "parças" do craque para fortalecer o elenco para a próxima temporada.

Neymar tem contrato com o Al-Hilal, da Arábia da Saudita, até junho de 2025, porém, a equipe vem avaliando a possibilidade de rescindir com o brasileiro, para evitar gastos e também por conta da situação física do camisa 10.

O Santos sempre desejou a volta de Neymar, mas a situação parece mais próxima neste momento. Para convecê-lo, o Peixe também sinaliza com a contratação de "parças" do craque para formar um elenco forte para a próxima temporada.

Entre os nomes avaliados estão Gabigol, do Flamengo, e Paulo Henrique Ganso, do Fluminense. O atacante tem contrato com o clube carioca até o fim do ano, mas sua permanência é incerta. No caso do camisa 10 do Tricolor a situação é mais difícil porque o veterano tem contrato até o fim de 2025.

Além deles, o Santos sonha com o retorno de Jorge Sampaoli. Apesar de não ter trabalhado com o treinador, Neymar sugeriu a contratação do argentino para o comando da seleção brasileira, após a saída de Tite. Sampaoli comandou o Peixe em 2019, levando a equipe ao vice-campeonato do Brasileiro.

Neymar foi revelado na base do Santos e defendeu o Peixe de 2009 a 2013. Ele conquistou uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana, uma Copa do Brasil e três Campeonatos Estaduais pelo clube paulista.