O locutor Galvão Bueno tem 74 anosReprodução / Instagram

Publicado 07/11/2024 08:03 | Atualizado 07/11/2024 08:11

Rio – Após nova lesão sofrida por Neymar no Al-Hilal, da Arábia Saudita, que deve o afastar dos gramados até o fim do ano, Galvão Bueno questionou o futuro do camisa 10 na Seleção. Por meio de publicação nas redes sociais desta quarta-feira (6), o locutor de 74 anos perguntou se o meia-atacante retornará para os primeiros confrontos de 2025, pelas Eliminatórias da Copa, ou se já é possível pensar nele como ex-jogador da equipe comandada por Dorival Júnior.

"Al-Hilal confirma que Neymar precisa de 4 a 6 semanas para se recuperar de uma lesão na coxa direita! Isso quer dizer que Neymar não joga mais esse ano, e talvez até nos primeiros jogos de 2025. Agora se fala que o Al-Hilal quer rescindir o contrato com o brasileiro e que ele pode se transferir para o Inter Miami para jogar com Messi. Não tenho respostas para esses casos! Mas tenho uma pergunta! Será possível que ele esteja em forma para jogar contra Colômbia e Argentina em março pelas eliminatórias, ou já se pode pensar em Neymar como ex-jogador da seleção?", escreveu.

Nos comentários das publicações, torcedores concordaram que o futuro do jogador na seleção brasileira é incerto. "Pra contar com ele na Copa, ficou mais difícil agora", opinou um internauta. "Difícil responder. Pode ser apenas falta de sorte ter tido tantas lesões nos últimos anos. Mas é fato que não estar atuando repercute no desempenho futuro", ponderou um seguidor. "Ele seria um ex-jogador se alguém que está na seleção fosse melhor que ele, o que não é o caso", rebateu um usuário das redes sociais.

O atleta também ficou de fora da convocação mais recente , divulgada em 1º de novembro, antes de se lesionar novamente. A decisão foi tomada em consenso pela comissão técnica e o meia-atacante. O entendimento foi que embora Neymar estivesse, até então, recuperado, ele precisava de mais minutos para entrar em forma.

O Brasil joga contra a Venezuela, na próxima quinta-feira (14), e o Uruguai, em 19 de novembro. Depois, o time de Dorival volta a campo apenas em março de 2025, para enfrentar a Colômbia e, em seguida, a Argentina. Todos os duelos serão válidos pelas Eliminatórias da Copa.