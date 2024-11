Sonia Isaza é namorada de Arturo Vidal - Reprodução / Instagram

Publicado 07/11/2024 15:20

Rio - A modelo Sonia Isaza utilizou suas redes sociais para se declarar ao namorado, Arturo Vidal. Ela publicou dois vídeos nos Stories fazendo muitos elogios ao meia chileno, que foi acusado nesta semana de agressão sexual, junto de outros jogadores do Colo-Colo.

Em um dos vídeos, Sonia divulgou um beijo dela em Vidal, ex-jogador do Flamengo, com os dizeres "Te amo". Depois, a modelo publicou um ensaio dos dois e escreveu: "Meu par favorito". Por fim, a modelo exibiu um vídeo do meia realizando exercícios físicos.

O chileno Arturo Vidal foi acusado de agressão sexual por uma mulher que esteve em uma festa organizada por jogadores do Colo Colo, clube do veterano jogador ex-Flamengo. O Ministério Público do Chile confirmou a informação nesta segunda-feira (4).

Em uma breve mensagem aos jornalistas, o MP confirmou que "existe uma queixa de agressão sexual no bar (...) mas ninguém foi detido". A denúncia é "contra jogadores do Colo Colo", incluindo Vidal, acrescentou o MP em comunicado, que não informou os nomes de outros atletas investigados.

De acordo com a imprensa local, a suposta agressão sexual ocorreu na madrugada de segunda-feira em uma boate em Santiago, onde um grupo de jogadores foi comemorar um aniversário.



O coronel da polícia, Gerardo Aravena, confirmou à imprensa que Vidal foi o único dos envolvidos levado a uma delegacia nas primeiras horas da manhã para uma verificação de identidade, mas não foi preso.



A suposta agressão foi relatada por uma das mulheres convidadas para a comemoração e ocorreu horas depois da vitória do Colo Colo por 3 a 0 sobre o Deportes Iquique, na penúltima rodada do Campeonato Chileno, o qual lidera com 66 pontos.

O esporte chileno foi abalado há uma semana pela acusação de estupro contra o ex-jogador Jorge Valdivia, que continua detido depois de ter sido acusado por uma mulher de tê-la abusado depois de beber em um restaurante peruano.