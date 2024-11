Taça do Campeonato Brasileiro - Lucas Figueiredo / CBF

Taça do Campeonato BrasileiroLucas Figueiredo / CBF

Publicado 07/11/2024 11:45 | Atualizado 07/11/2024 11:49

Rio - A CBF planeja realizar mudanças significativas no calendário do futebol brasileiro em 2025. Entre as principais alterações, a entidade deve antecipar o início do Brasileirão para março e paralisar o campeonato entre os meses de junho e julho por causa do Mundial de Clubes, segundo o "UOL".

O Brasil terá quatro representantes no Mundial de Clubes de 2025. Campeões da Libertadores entre 2021 e 2023, Palmeiras, Flamengo e Fluminense já estão garantidos. Atlético-MG e Botafogo definem no próximo dia 30, em Buenos Aires, na Argentina, o último classificado da América do Sul.

Devido a antecipação do início do Brasileirão, os estaduais também começarão mais cedo, com início logo na primeira semana de janeiro. Com isso, a tendência é que termine mais cedo, antes da janela da Fifa em março. O calendário foi apresentado para os clubes, mas ainda depende de aprovação.

Caso o Brasileirão não seja paralisado durante o Mundial de Clubes, os quatro times brasileiros que vão disputar a competição seriam obrigados a disputar os jogos atrasados durante as janelas da Fifa. Ou seja, poderia acarretar em desfalques de jogadores convocados.