Eli Villagra é musa do Cerro PorteñoReprodução / Instagram

Publicado 07/11/2024 14:20

Rio - A musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, fez um lamento sobre o comportamento de algumas mulheres que convive. Ele contou que recebe bastante críticas do universo feminino pelo que ela julga ser inveja ou ciúmes de algumas pessoas.

"Infelizmente existem mulheres invejosas e ciumentas, que ficam com medo de que seus maridos olhem para mim. Aí criticam o meu corpo, falam que é artificial. Acho uma pena, porque deveríamos nos apoiar e elogiar", afirmou em entrevista ao site "Popular".

Apesar dessas críticas, a beldade afirma que não fica remoendo a situação e contou que tem outras prioridades em sua vida.

"A maldade e a falta de empatia sempre estarão presentes, mas prefiro simplesmente ignorar isso e continuar com minha vida, porque graças a Deus há muita coisa para me ocupar agora, como trabalhar, compartilhar minha vida com pessoas queridas, viajar, estudar e estar feliz acima de tudo", finalizou.