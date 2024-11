Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 07/11/2024 12:00

Rio - O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, acredita que o Botafogo será campeão da Libertadores. Ao analisar a final da competição entre o clube carioca e o Atlético-MG, o dirigente acredita que o líder do Brasileiro está "à frente" do seu adversário.

"Bom, não estou querendo ser coluna do meio, não. Eu acho que são dois grandes times que mereceram chegar na final. Jogo difícil pra caramba. Se eu tivesse que apostar em um, eu apostaria no Botafogo. Não é por birra. Eu acho que o Botafogo é um time que tem jogado muito bem. Não é à toa que está na frente do Campeonato Brasileiro", afirmou em entrevista ao podcast "Benja Me Mucho".

Rodolfo Landim elogiou John Textor, acionista majoritário do Botafogo, e afirmou que o Alvinegro foi a equipe do futebol brasileiro que mais investiu na temporada.

"A primeira coisa que a gente tem que fazer é desenvolver um produto bom. Para desenvolver um produto bom, você tem que ter bons times jogando aqui. Para ter bons times jogando aqui, tem que haver investimento pra poder atrair os grandes jogadores. E nesse ponto, ele está fazendo. Esse ano foi o clube que disparado mais investiu no futebol brasileiro", disse.