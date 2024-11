Neymar voltou a jogar pelo Al-Hilal após mais de um ano - AFP

Neymar voltou a jogar pelo Al-Hilal após mais de um ano AFP

Publicado 07/11/2024 13:35 | Atualizado 07/11/2024 13:41

Rio - A notícia da possível rescisão contratual do Al-Hilal, da Arábia Saudita, com Neymar , animou o Santos. A diretoria santista está cada vez mais otimista e promete força máxima para repatriar o craque. O Peixe já tem um projeto e busca viabilizar uma operação financeira.

O Santos tem um projeto para contratar Neymar. A ideia era contratá-lo em 2026, quando terminaria o vínculo com o clube saudita. Porém, a possível rescisão em janeiro pode antecipar o retorno do craque para a Vila Belmiro. A família do jogador já teria sinalizado positivamente.

O projeto é trabalhado desde o início da gestão de Marcelo Teixeira, segundo o “ge”. O diretor de marketing Armênio Neto tem contato com o pai de Neymar e, sempre que possível, reforça o desejo do Santos. O dirigente foi o responsável pelo plano que segurou o craque no Peixe no início da carreira.

Neymar tem dado sinais de interesse em retornar ao futebol brasileiro e tem um carinho pelo Santos. A história do jogador na Vila Belmiro pode fazer a diferença. Neste ano, o craque esteve no estádio em mais de uma oportunidade e levou o troféu do Paulistão para o gramado na final.

Recentemente, Neymar fez uma chamada de vídeo durante a coletiva do técnico Fábio Carille, após a vitória por 3 a 0 sobre o Vila Nova, que aproximou o Santos do acesso à Série A do Brasileirão. O craque parabenizou o Peixe pela campanha na segunda divisão e segue na torcida pelo retorno.