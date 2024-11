Neymar em treino pelo Al-Hilal - Divulgação / Al-Hilal

Publicado 06/11/2024 09:20

Rio - O atacante Neymar, de 32 anos, poderá encerrar seu vínculo com o Al-Hilal em janeiro. De acordo com informações do portal "UOL", a equipe saudita irá avaliar a situação no começo do ano que vem e existe a possibilidade do brasileiro mudar de ares.

A permanência ou não de Neymar vai depender da evolução física do jogador. O brasileiro ficou mais de um ano sem atuar após sofrer uma ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo. Após entrar em campo em dois jogos, o camisa 10 sofreu uma contusão muscular na coxa direita.

Outra questão a ser avaliada é a inscrição de Neymar. Atualmente, o brasileiro está fora do elenco que pode disputar o Campeonato Saudita e só está entrando em campo pela Liga dos Campeões da Ásia. Há um limite de oito estrangeiros acima de 21 anos da lista de inscritos na Liga Saudita. Para o camisa 10 atuar, alguém precisa sair da lista.

Neymar tem contrato até junho de 2025 e até o momento só entrou em campo em sete partidas pelo Al-Hilal. O brasileiro chegou a equipe saudita no meio do ano passado em operação de 90 milhões de euros junto ao PSG. As partes acertaram um salário astronômico de 160 milhões de euros por temporada. Ele só fez um gol e deu duas assistências.

Caso não permaneça no futebol saudita, Neymar tem dois possíveis destinos. O primeiro é um retorno ao futebol brasileiro, para o Santos, clube que o revelou, ou outras equipes. O segundo é acertar com o Inter Miami, de Lionel Messi, para refazer a parceria ao lado do argentino e de Luis Suárez que marcou época no Barcelona.