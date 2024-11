Gabriel Bortoleto foi anunciado pela Sauber - Reprodução / Instagram

Publicado 06/11/2024 07:00 | Atualizado 06/11/2024 11:04

Rio - Após oito anos de ausência, o Brasil terá novamente um piloto como titular de uma equipe da Fórmula 1. Gabriel Bortoleto, de 20 anos, foi anunciado pela Sauber para a temporada de 2024. O paulista será companheiro de Nico Hulkenberg, que atualmente está na Haas.

A última vez que o país havia tido um piloto titular tinha sido em 2017 na última temporada de Felipe Massa. Em 2020, Pietro Fittipaldi disputou duas corridas pela Haas, mas como reserva de Romain Grosjean, que havia sofrido forte acidente.

As negociações entre Gabriel Bortoleto e a Sauber avançaram no último fim de semana, no GP de São Paulo. O paulista lidera a Fórmula 2 e agora vai ser o 32º brasileiro a ingressar como piloto na Fórmula 1.

"Este é um dos projetos mais empolgantes no automobilismo, senão em todos os esportes. Fazer parte de uma equipe que combina a rica história no automobilismo da Sauber e da Audi é uma verdadeira honra. Além de simplesmente ser um membro, tenho o objetivo de crescer com este projeto ambicioso e alcançar o auge do automobilismo. Sou imensamente grato pela oportunidade que a equipe me deu e pela chance de trabalhar ao lado de um piloto experiente como Nico. Ambos os programas têm um histórico comprovado de desenvolvimento de jovens talentos, e estou confiante de que, juntos, escreveremos nossa própria história de sucesso", afirmou o brasileiro.

Para ser escolhido pela Sauber, Bortoleto precisou superar a concorrência de diversos pilotos que também chegaram a ser considerados pela escuderia: Valtteri Bottas (atual titular da equipe), Mick Schumacher (reserva da Mercedes), Théo Purchaire (campeão da F2 em 2023) e Franco Colapinto (que assumiu a vaga na Williams no lugar de Logan Sargeant, mas não tem assento para 2025).