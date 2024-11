Mbappé com a camisa do Real Madrid - AFP

Publicado 06/11/2024 19:17

Espanha- A derrota do Real Madrid para o Milan por 3 a 1, na última terça-feira (5), a segunda seguida no Santiago Bernabéu, e a segunda na Liga dos Campeões, confirmou o momento turbulento da equipe. Nos bastidores, a informação que repercute é que Kylian Mbappé não estaria satisfeito jogando como centroavante na equipe de Carlo Ancelotti.

O jornal "Sport", da Espanha, publicou que o craque francês se vê rendendo mais na ponta esquerda do time, mesma posição em que Vini Jr atua. Ainda segundo o portal, uma eventual troca feita pelo técnico, entre Mbappé e Vini, poderia gerar desconforto entre os atletas da equipe merengue, que gostam muito do brasileiro.

Desde que estreou pelo clube espanhol, Kylian Mbappé disputou 15 partidas, marcou oito gols e deu duas assistências. Mesmo com bom números, o desempenho do atleta é considerado abaixo do seu potencial.

O Real busca reencontrar o caminho da vitória no próximo sábado (9), às 10h (de Brasília), contra o Osasuna, pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol, no Santiago Bernabéu.