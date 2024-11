Mings, do Aston Villa, recebeu cartão amarelo pela infração - Nicolas Tucat / AFP

Mings, do Aston Villa, recebeu cartão amarelo pela infraçãoNicolas Tucat / AFP

Publicado 06/11/2024 18:30 | Atualizado 06/11/2024 18:39

Um pênalti bisonho marcou a partida entre Club Brugge, da Bélgica, e Aston Villa, da Inglaterra, pela Liga dos Campeões , nesta quarta-feira (6). O zagueiro Mings, do clube inglês, foi o autor da bizarrice: no início do segundo tempo, segurou a bola com a mão dentro da área. O árbitro da partida estava de frente e marcou a penalidade.

cómo cagar un partido jajaja increíble lo del Aston Villa pic.twitter.com/Eu5crHZiO4 — Tu Boing Favorito (@MameShitPst) November 6, 2024

O lance se originou após o goleiro Dibu Martínez cobrar um tiro de meta curto para o defensor. Ele, no entanto, não viu que a bola já estava em jogo e a pegou com a mão dentro da área para reposicioná-la.

Posteriormente, o meia Hans Vanaken, do Club Brugge, que não teve nada a ver com a trapalhada de Mings, cobrou o pênalti e decretou a vitória de sua equipe no confronto.

O gol acabou decretando o fim da invencibilidade do Aston Villa na competição continental. Agora, os ingleses, que são comandados por Unai Emery, somam três vitórias e uma derrota, e perderam a oportunidade de colar no Liverpool, líder da fase de liga do torneio.