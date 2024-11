Richarlison voltou a sentir uma lesão muscular e segue com poucos jogos na temporada - AFP

Richarlison voltou a sentir uma lesão muscular e segue com poucos jogos na temporadaAFP

Publicado 06/11/2024 15:35 | Atualizado 06/11/2024 15:46

admitindo ser mais um momento difícil e recebeu uma mensagem de apoio de

Richarlison voltou a sofrer com uma lesão muscular e mostrou seu descontentamento com o novo problema físico que vem atrapalhando em ter uma sequência de partidas. O atacante do Tottenham postou nesta quarta-feira (6)e recebeu uma mensagem de apoio de Neymar

embrou a dificuldade encontrada pelos dois.

O camisa 10 do Al-Hilal também sentiu um problema muscular na segunda partida após ficar um ano parado, e l

"Bora, Pombinho. Mais um obstáculo pra nós!"

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Richarlison (@richarlison)

Richarlison entrou no segundo tempo da goleada do Tottenham por 4 a 1 sobre o Aston Villa, no domingo (3). Ele deu a assistência para um dos gols, mas sentiu uma lesão na coxa esquerda e saiu de campo desolado.



"Momento difícil que vai ser superado de novo. Estava muito feliz treinando e jogando e, de repente, vem a lesão de novo. Difícil falar num momento como esse. Só peço que orem por mim e que Deus me dê proteção", escreveu o atacante, que só disputou sete partidas na temporada.