Mohamed Salah em treino do LiverpoolAFP

Publicado 06/11/2024 14:20

Rio - De saída do Liverpool, o atacante Mohamed Salah, de 32 anos, entrou na mira de outro grande clube do futebol europeu. De acordo com informações do jornal espanhol "Sport", o egípcio passou a ser uma das prioridades do Barcelona para a próxima temporada europeia.

Salah afirmou recentemente que não irá continuar no Liverpool no encerramento do seu contrato em junho do ano que vem. Com isso, muitos clubes passam a se interessar pelo atacante, que é um dos principais nomes do futebol inglês.

No ano passado, Salah chegou a receber uma consulta de uma equipe do futebol saudita. Porém, tanto o Liverpool, quanto o próprio atacante rejeitaram. Nada impede que com o fim do seu vínculo, a situação mude neste momento.

Mohamed Salah chegou ao Liverpool em 2017 e se tornou um dos ídolos dos torcedores com títulos importantes como o Mundial e a Liga dos Campeões, em 2019, e o Campeonato Inglês, em 2020. No total, o atacante soma 352 jogos, 214 gols e 91 assistências pelos Redes.