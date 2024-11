Pachuca foi o campeão da Liga dos Campeões da Concacaf 2024 - Divulgação/Pachuca

Publicado 06/11/2024 19:31

O México perdeu uma das vagas no Mundial de Clubes 2025. León e Pachuca haviam garantido classificação mas apenas uma das equipes poderá jogar a primeira edição do novo torneio da Fifa. Isso porque a entidade divulgou novo formato da competição, com regulamento que impede presenças de times com mesmo dono.

Os dois clubes são geridos por Jesús Martínez Patiño, que também comanda Mineros de Zacatecas (MEX), Coyotes de Tlaxcala (MEX), Talleres (ARG) e Everton(CHI). León e Pachuca garantiram as vagas para o Mundial por conquistarem a Liga dos Campeões da Concacaf nas edições de 2023 e 2024, respectivamente.

León levantou o troféu da Liga dos Campeões da Concacaf em 2023 Divulgação/León

A Fifa ainda não divulgou o país que ficará com a vaga no Mundial. O Brasil terá quatro representantes na competição, com Palmeiras, Flamengo e Fluminense como campeões da Libertadores em 2021, 2022 e 2023.

O último classificado sairá do confronto decisivo entre Atlético-MG e Botafogo, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina, no dia 30. O vencedor, além da vaga no Mundial de Clubes 2025, jogará a Copa Intercontinental, em dezembro, com estreia diante do Pachuca nas quartas de final.