Publicado 06/11/2024 19:00

Rio - O Premiere, canal de pay-per-view da Globo para transmissão de jogos do Brasileirão, pode estar com os dias contados. Por conta da nova realidade de divisão dos direitos de transmissão em dois blocos, Liga Forte União (LFU) e Liga do Futebol Brasileiro (Libra), o canal corre risco de sair do ar em 2025.

LEIA MAIS: Globo fecha acordo para transmitir a Copa Intercontinental da Fifa

Explica-se: até o momento, a Globo assinou acordo apenas com a Libra, que conta com Atlético-MG, Bahia, Flamengo, Grêmio, Vitória, Palmeiras, Red Bull Bragantino e São Paulo na Série A. Diante da Lei do Mandante, assinada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em 2021, caso a Libra mantenha oito times na elite em 2025, a Globo teria direito a transmitir 152 jogos do Brasileirão, o que daria uma média de quatro jogos por rodada.

Sendo assim, o pay-per-view se tornaria inviável. Isso porque a emissora exibirá pelo menos um jogo por rodada na TV aberta e já anunciou que quer manter o número atual de dois jogos para o SporTV. Sendo assim, sobraria apenas um jogo para o Premiere.

Para mudar este cenário, a emissora tenta fechar acordo também com a LFU, que conta com Corinthians, Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Athletico-PR, Atlético-GO, Botafogo, Fortaleza, Cuiabá, Criciúma e Juventude. O Bloco já assinou com a Record e a Amazon.

Apesar das incertas para o futuro, o Premiere vive um bom momento. De acordo com a "Folha de São Paulo", o canal bateu seu recorde de assinantes dos últimos dez anos no último trimestre.

Atualmente, o Premiere exibe anualmente 361 das 380 partidas do Campeonato Brasileiro. As exceções são os jogos do Athletico-PR como mandante, já que não há acordo da emissora com o clube.