Maricá conquistou o título da Copa Rio e vai jogar a Série D do Brasileirão em 2025Reprodução / Cariocão TV

Publicado 06/11/2024 17:17

Rio - O Maricá viveu uma temporada especial. Após conquistar o título da Série A2 do Carioca e assegurar a vaga na primeira divisão do estadual em 2025, o Tsunami segurou o empate sem gols com o Olaria, nesta quarta-feira (6), no Estádio João Saldanha, e faturou a Copa Rio. Com isso, escolheu disputar a Série D do Brasileirão do próximo ano.

O campeão da Copa Rio tem o direito de escolher disputar a Série D do Brasileirão ou a Copa do Brasil. No jogo de ida, o Maricá venceu o Olaria por 1 a 0, na Rua Bariri, com gol do artilheiro Pablo Thomaz. Já na partida de volta, o goleiro Dida brilhou e foi o principal destaque do empate sem gols, que assegurou o título e a vaga na quarta divisão.



Maricá e Olaria protagonizaram uma grande rivalidade nesta temporada. O Tsunami foi campeão da Taça Santos Dumont, da Série A2 do Carioca e da Copa Rio, com o Azulão sendo o vice-campeão nas três competições. Na campanha do título da Copa Rio, o time maricanese ainda deixou Portuguesa e Volta Redonda pelo caminho.