Hugo Souza em atividade antes de partida pela Série A - Rodrigo Coca / Corinthians

Publicado 06/11/2024 14:50

Rio - Com a situação ainda indefinida porque Corinthians e Flamengo ainda não chegaram a um acordo em relação a transferência definitiva, o goleiro Hugo Souza ressaltou sua gratidão ao clube paulista. Ele afirmou que o Alvinegro o recuperou para o futebol e o fez sonhar com "coisas grandes".

"Fico feliz em poder retribuir dentro de campo, porque o Corinthians é um time que me dá o direito de sonhar. Me deu o direito de sonhar com o título, me deu o direito de sonhar na Copa do Brasil, nós chegamos a uma semifinal, me deu o direito de sonhar com a Sul-Americana, que nós chegamos à semifinal. Me dá o direito de sonhar, talvez, com a seleção brasileira. Então, tenho que ser muito grato ao Corinthians", disse em entrevista ao portal "GE".

Revelado pelo Flamengo, Hugo Souza teve um bom começo, foi campeão brasileiro como titular pelo Flamengo em 2020, porém, depois começou a oscilar. Emprestado ao Chaves, de Portugal, ele retornou ao futebol brasileiro no meio da atual temporada para ser destaque no Corinthians.

"E o Corinthians é um clube que me abraçou desde o início. Eu não canso de falar isso, que há quatro meses eu tinha medo do que seria da minha carreira. Eu saí do Flamengo, vou para um clube menor de Portugal, o clube foi rebaixado por mais que eu tenha ido bem. E assim, fica aquela pulguinha atrás da orelha", disse.