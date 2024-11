Joel Embiid, do Philadelphia 76ers, foi suspenso por três jogos por incidente com jornalista - Brian Babineau/AFP

Joel Embiid, do Philadelphia 76ers, foi suspenso por três jogos por incidente com jornalistaBrian Babineau/AFP

Publicado 06/11/2024 13:49

Rio - O pivô Joel Embiid, do Philadelphia 76ers, foi suspenso por três jogos pela NBA. O jogador, de 30 anos, empurrou um jornalista após o jogo contra o Memphis Grizzlies, no sábado (2). A confusão teria acontecido após uma pergunta sobre o falecido irmão.

"O respeito mútuo é essencial no relacionamento entre jogadores e imprensa na NBA. Entendemos que Joel (Embiid) ficou ofendido, mas as interações precisam se manter profissionais em ambos os lados e nunca se tornarem físicas", disse a NBA.

A suspensão vai custar 1 milhão de dólares ao jogador (cerca de R$ 6 milhões), de acordo com o jornal "The Guardian". Joel Embiid se recupera de uma lesão no joelho esquerdo e ainda não estreou na temporada 2024/25 da NBA.

A NBA chegou a abrir uma investigação a respeito da veracidade da lesão no joelho esquerdo. Por conta disso, a suspensão só começará a valer quando Joel Embiid ficar à disposição da equipe para os jogos da temporada 2024/25.