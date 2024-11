Benjamin Mendy foi declarado inocente após acusações de estupro - Adrian Dennis/AFP

Publicado 06/11/2024 12:47

Rio - O Manchester City perdeu uma ação para o lateral-esquerdo Benjamin Mendy. O clube inglês foi condenado a pagar 11 milhões de libras (cerca de R$ 87 milhões na cotação atual) referentes a parte dos salários retidos durante o período de acusação de crime sexual.

Benjamin Mendy foi acusado de estuprar quatro mulheres e agredir sexualmente outra, em 2021. Os casos teriam ocorrido entre outubro de 2018 e agosto de 2021. O clube inglês não pagou os salários entre setembro de 2021 e junho de 2022 porque o considerou indisponível para trabalhar.

O lateral, de 29 anos, passou quase cinco meses sob custódia antes de ser libertado sob fiança em janeiro de 2022. Mendy foi contratado pelo Manchester City em 2017 e foi afastado entre 2021 e junho de 2022, quando encerrou o seu contrato.

Mendy foi considerado inocente no tribunal de Chester em janeiro do ano passado da acusação de estuprar quatro mulheres e agredir sexualmente outra. Ele foi absolvido em julho do mesmo ano. Em novembro, ele entrou com uma ação legal contra o Manchester City para recuperar ganhos perdidos.

O salário mensal de Mendy chegava a 500 mil libras (R$ 3,9 milhões). A juíza Joanne Dunlop concluiu que o Manchester City não tinha o direito de reter o salário de Mendy e, por isso, o clube deverá pagar parte dos 11 milhões de libras. As partes ainda precisam entrar em acordo pelo valor a ser pago.