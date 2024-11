John Textor - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 07/11/2024 14:50

Rio - Com dificuldades de se tornar sócio majoritário de algum clube da Premier League, John Textor pode tentar um caminho mais demorado para alcançar a elite do futebol inglês. De acordo com informações do jornal "The Sun", o empresário norte-americano pode assumir o controle do Watford, equipe da Segundona da Inglaterra.

O empresário italiano, Gino Pozzo, colocou 10% das ações do clube à venda. O valor não interessaria a John Textor, que quer o controle majoritário, porém, o agente estaria inclinado a ouvir propostas pelo restante de sua participação no Watford.

Pozzo teria avaliado o clube entre 150 milhões e 175 milhões de libras (R$ 1,1 bilhão a R$ 1,3 bilhão na atual cotação). Segundo o "The Sun", Textor conversou com potenciais investidores para ingressar em um consórcio e atuar como parceiro operacional.

De acordo com o jornal "Daily Mail", John Textor, recebeu uma proposta de 200 milhões de libras (cerca de R$ 1,5 bilhão) por 45% dos direitos do Crystal Palace, parcela que o empresário tem do clube inglês. O empresário norte-americano tentou assumir o controle do Everton, porém, sem sucesso.

Atualmente, John Textor é acionista majoritário do futebol de três clubes: o Botafogo, o Lyon, da França, e o RWD Molenbeek, da Bélgica. Além disso, o norte-americano tem 45% das ações do Crystal Palace.