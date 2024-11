Sole Cardozo é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Sole Cardozo é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

Publicado 08/11/2024 09:00

Rio - A musa do Olimpia, Sole Cardozo, levou seus seguidores ao delírio ao exibir novamente seu belíssimo corpo em suas redes sociais. No seu perfil oficial do "X", o antigo Twitter, a beldade publicou uma foto em que aparece vestindo apenas uma lingerie preta.

"O clima chuvoso me deixa quente", publicou a beldade, que faz anuncio para uma empresa de motéis no Paraguai. A publicação apimentada fez alguns seguidores comentarem em seu perfil.

"Você é extremamente linda", "Uma deusa", "Acredito que você deveria criar um perfil no OnlyFans", "Único defeito é não estar na minha vida", foram alguns dos comentários feitos.

Sole Cardozo é uma figura muito conhecida no Paraguai, ela trabalha como apresentadora em programas de TV e de rádio. No Instagram, a beldade conta com mais de 1,7 milhão de seguidores.