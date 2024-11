LeBron James e Bronny juntos na NBA - AFP

LeBron James e Bronny juntos na NBAAFP

Publicado 08/11/2024 12:00

Rio - Sem espaço na rotação do Los Angeles Lakers, Bronny James vai jogar a liga de desenvolvimento da NBA. O filho de LeBron James atuará pelo South Bay Lakers, afiliado da franquia, e a expectativa é que o armador faça sua estreia contra o Salt Lake City, que pertence ao Utah Jazz, no próximo sábado (9).

O plano da franquia é que Bronny James jogue apenas os jogos em casa na liga de desenvolvimento para ficar alternando entre a equipe principal e a secundária, segundo a ESPN americana. A ideia dos Lakers é desenvolvê-lo antes de dar mais minutos na rotação na equipe na NBA.

A transição de Bronny James para a liga de desenvolvimento já estava nos planos desde a pré-temporada. LeBron James, inclusive, foi favorável a decisão. Isso é algo comum para atletas selecionados na segunda rodada do recrutamento. Na última temporada, 23 atletas passaram por isso.

Bronny James disputou três jogos na temporada 2024/25 da NBA e tem uma média de três minutos de quadra. O jovem fez apenas quatro pontos, sendo dois na derrota para o Cleveland Cavaliers e outros dois também na derrota para o Memphis Grizzlies.

Pela primeira vez na história, pai e filho atuaram juntos na NBA. LeBron James se tornou o primeiro atleta da história da NBA a atuar em uma partida ao lado do filho, na estreia da temporada contra o Minnesota Timberwolves. O astro, de 39 anos, nunca escondeu o desejo de atuar ao lado de Bronny.

Bronny foi a 55ª escolha do Los Angeles Lakers no último recrutamento da NBA, sendo selecionado apenas na segunda rodada. O jovem, de 20 anos, participou da competição de verão dos calouros com a franquia. Para entrar na liga norte-americana, o filho de LeBron James precisou se recuperar de um ataque cardíaco sofrido no ano passado, durante treinamento na universidade.