Pep Guardiola em jogo do Manchester CityAFP

Publicado 08/11/2024 11:05

Rio - A CBF se prepara para realizar uma proposta por Pep Guardiola, do Manchester City. O treinador, de 53 anos, tem contrato com o clube inglês até junho de 2025, mas o futuro ainda é incerto. A entidade observa a situação e trabalha para contratá-lo, segundo informações do jornal britânico "The Athletic".

Guardiola tem interesse em assumir a seleção brasileira. Em 2012, o treinador espanhol ficou perto, mas a CBF se distanciou de contratá-lo após a saída do Barcelona. Recentemente, ele brincou sobre não ser mais um candidato após a goleada sofrida para o Sporting, de Portugal, na Liga dos Campeões.

O Manchester City enfrenta acusações de infrações do fair play financeiro e pode sofrer diversas punições para as próximas temporadas. Com isso, o futuro de Guardiola e de outras estrelas do elenco é incerto. O clube inglês, inclusive, trabalha com a possibilidade de saída do treinador espanhol.

Guardiola nunca escondeu o desejo de trabalhar com seleções. O treinador só trabalhou com clubes e teve passagens por Barcelona, da Espanha, e Bayern de Munique, da Alemanha. Ele chegou ao Manchester City em 2016 e soma seis títulos do Campeonato Inglês, uma Liga dos Campeões e um Mundial de Clubes.