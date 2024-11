Felipe Melo, zagueiro do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense FC

Felipe Melo, zagueiro do FluminenseLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 08/11/2024 13:15

Rio - O zagueiro Felipe Melo, do Fluminense, recebeu uma bela homenagem do Galatasaray, clube do qual é ídolo. Na última quinta-feira (7), o time turco lançou uma camisa com estampa de cão, em referência ao apelido de "Pitbull", como o brasileiro era chamado por lá.

LEIA MAIS: Flu terá que vencer praticamente todos os jogos para renovação automática de Mano

O novo modelo faz parte da linha “Legends”, que homenageia jogadores históricos do Galatasaray. A camisa que teve Felipe como inspiração tem as cores do clube, em listras verticais e a imagem de um pitbull na parte frontal.

Veja a camisa em homenagem a Felipe Melo

Felipe Melo fez história com a camisa do Galatasaray, conquistando o campeonato turco nas temporadas de 2011/12, 2012/13 e 2013/14. Defendeu o clube em 154 partidas, com 18 gols e 12 assistências.

Atualmente, Felipe Melo vive um momento conturbado no Fluminense. O defensor não entra em campo desde o dia 21 de setembro, quando teve uma falha grave que resultou na vitória do Botafogo sobre o Tricolor. Além disso, foi expulso no banco ao reclamar de forma acintosa da arbitragem durante a partida contra o Grêmio.