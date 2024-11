Cristiano Ronaldo pode mudar de equipe na Arábia Saudita - Divulgação / Al-Nassr

Cristiano Ronaldo pode mudar de equipe na Arábia SauditaDivulgação / Al-Nassr

Publicado 08/11/2024 14:20

Rio - Discutindo a possibilidade de rescindir com Neymar, o Al-Hilal, da Arábia Saudita, pode fechar a contratação de outro grande astro do futebol mundial para substituir o brasileiro. De acordo com informações do jornal espanhol "Sport", Cristiano Ronaldo pode mudar de equipe no país do Oriente Médio.

Com contrato com o Al-Nassr até 2027, Cristiano Ronaldo, de 39 anos, estaria insatisfeito com o fato da equipe saudita não estar conseguindo buscar títulos, sendo sempre preterido pelo time comandado por Jorge Jesus, que vem se imponto no futebol local.

A situação de Neymar no Al-Hilal é incerta. Com problemas físicos, o atacante tem contrato até junho de 2025, porém, a equipe saudita está avaliando a possibilidade de rescindir o contrato. O brasileiro pode retornar para o Santos ou acerta com o Inter Miami, dos Estados Unidos.

Apesar do insucesso do Al-Nassr, Cristiano Ronaldo tem números fabulosos atuando no futebol saudita. No total, o português entrou em campo em 84 partidas e marcando 74 gols pela equipe.