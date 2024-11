Copa do Mundo feminina de 2027 será disputada no Brasil - Rafael Ribeiro/CBF

Copa do Mundo feminina de 2027 será disputada no BrasilRafael Ribeiro/CBF

Publicado 08/11/2024 15:56

Rio - A Fifa já se movimenta para vender os direitos de transmissão da Copa do Mundo feminina de 2027, que será disputada no Brasil. Segundo a "Folha de São Paulo", a entidade convidou a Globo e outras emissoras para participar da disputa.

LEIA MAIS: CBF aprova mudança no estatuto que permite três mandatos seguidos para presidente

A empresas que tiverem interesse em transmitir a Copa têm até o dia 10 de dezembro para apresentar sua proposta à Fifa. Em seguida, a entidade analisará as ofertas e escolherá os vencedores. A tendência é que a definição aconteça em janeiro.

A Globo não esconde que deseja transmitir a Copa do Mundo feminina, uma vez que se trata de um grande evento mundial que acontecerá no Brasil. Desde 2019, a emissora exibe jogos do torneio e colecionou bons números de audiência.

A expectativa para a Copa do Mundo feminina ficou ainda maior após a boa participação do Brasil na Olimpíada de Paris. Apesar da eliminação na primeira fase em 2023, a expectativa é de um resultado melhor da Seleção em 2027.