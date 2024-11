Rodri foi eleito melhor jogador do mundo pelo prêmio Bola de Ouro - AFP

Publicado 08/11/2024 15:21

Um dos destaques do Real Madrid, o brasileiro Vini Jr esteve muito perto de entrar para o seleto grupo de vencedores do Bola de Ouro. O camisa 7 foi superado pelo volante Rodri, do Manchester City , por somente 41 pontos. A France Football divulgou detalhes sobre a premiação nesta sexta-feira (8).