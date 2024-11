Ednaldo Rodrigues é o presidente da CBF - Divulgação

Publicado 08/11/2024 15:01

Rio - A CBF aprovou, em reunião nesta sexta-feira (8), a mudança em seu estatuto que permite ao presidente ter três mandatos seguidos no poder. A atualização foi aprovada por decisão unanime. As informações foram divulgadas pelo "UOL".

Com isso, o mandatário da entidade passa a ter direito a duas reeleições. Antes, o estatuto permitia apenas uma reeleição após o mandato de quatro anos. O argumento da CBF para a mudança é se adequar aos três mandatos seguidos que já são adotados pela Fifa e pela Conmebol.

A nova regra já passa a valer para o atual presidente, Ednaldo Rodrigues, que assumiu internamente em 2021 e foi eleito em 2022. Ainda há divergências sobre até quando ele poderá ficar no comando. Se não contar o período como interino, ele pode seguir à frente da CBF até 2034.

Além da alteração no número de reeleições para presidente, a reunião desta sexta também discutiu outras mudanças estatutárias, mas nenhuma que tenha relação direta com as eleições.