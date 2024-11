Richarlison deixou o jogo do Tottenham, no último domingo (3), lesionado - Reprodução / Instagram

Publicado 08/11/2024 15:29

Inglaterra - Com uma lesão no tendão da coxa esquerda, Richarlison deverá perder uma "parte significativa" da temporada atual. Ao menos é isso que garantiu o técnico do Tottenham, Ange Postecoglou, em coletiva nesta sexta-feira (8).