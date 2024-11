Lewis Hamilton vai trocar a Mercedes pela Ferrari em 2025 - AFP

Publicado 08/11/2024 16:41

Rio - Um dos maiores pilotos da história, Lewis Hamilton surpreendeu com a decisão de trocar a Mercedes pela Ferrari em 2025. No livro recentemente lançado "Inside Mercedes F1: Life in the Fast Lane", o chefe Toto Wolff deu detalhes sobre a decisão de saída do heptacampeão e aprovou a ida para a equipe italiana a partir da próxima temporada.

"Gostei da situação. Isso nos ajuda porque evita o momento em que precisamos dizer ao piloto mais icônico do esporte que queremos parar. Há uma razão pela qual assinamos apenas um contrato de 1 + 1. Estamos em um esporte onde a agudeza cognitiva é extremamente importante, e acredito que todos têm um prazo de validade", disse Wolff.

Apesar do alívio com a decisão do heptacampeão, Toto Wolff lamentou que o movimento nos bastidores não ajudou a Mercedes no mercado de pilotos. A equipe alemã acreditava que Hamilton iria se aposentar ou trocar de time, mas não esperava que ele tomaria essa escolha sem comunicá-los com antecedência. Assim, perderam a chance de buscar um substituto de alto nível.

"Também não me deu tempo de reagir, tive que fazer uma ligação de emergência para nossos parceiros, e possivelmente perdi a oportunidade de negociar com outros pilotos que assinaram contratos algumas semanas antes como Charles Leclerc e Lando Norris. Tinha no meu radar que Lewis (Hamilton) iria, mas não conseguia entender porque ele mudaria para outro time antes de sabermos se seríamos competitivos", contou.

Sem tantas opções no mercado, a Mercedes decidiu apostar no talento de Kimi Antonelli, de 18 anos. A ideia é fazer com o jovem o que a Red Bull Racing fez com Max Verstappen, que entrou na categoria com menos de 18 anos (algo que não é mais permitido pelo regulamento). O italiano será o companheiro do britânico George Russell, que assumirá o posto de principal nome da equipe.