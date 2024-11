José Mourinho, do Fenerbahçe, deseja retornar à Premier League - Ozan Kose / AFP

Publicado 08/11/2024 17:37

O técnico José Mourinho está insatisfeito Fenerbahçe, da Turquia, e já mira um retorno ao futebol inglês para trabalhar novamente na Premier League. De acordo com o jornal "The Guardian", o português enxerga o tradicional Newcastle com bons olhos para recomeçar na liga onde teve sucesso.

Na Inglaterra, Mourinho comandou Chelsea (2004 a 2007 e 2013 a 2015), Manchester United (2016 a 2018) e Tottenham (2019 a 2021). O técnico, segundo o veículo britânico, teria entrado em contato com intermediários para sondar a possibilidade de assinar com o Newcastle.

Os "Magpies", como são conhecidos, no entanto, não vivem momento de pressão sob o comando de Eddie Howe. A equipe cresceu na Premier League com vitórias recentes sobre Chelsea e Arsenal, e está no meio da tabela, em 11º, com 15 pontos, a três dos Blues de Londres, que, em quarto, abrem a zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões.

O Newcastle foi comprado em 2021 por um fundo saudita, que aportou grande quantia para o projeto de reestruturação do clube.