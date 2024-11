Rodri foi o vencedor do Bola de Ouro desta temporada - AFP

Publicado 10/11/2024 12:02 | Atualizado 10/11/2024 12:04

O jornalista panamenho, Campo Elías Estrada, relatou que houve erros na hora de votar para a Bola de Ouro. Ele, que foi um dos cinco jurados a não incluírem Rodri, vencedor do prêmio , no top 10, afirmou que o nome do espanhol era para aparecer no lugar de Dani Olmo, do Barcelona, que ficou em quinto em sua lista.

"Em primeiro lugar, o erro foi meu. No lugar de Rodri saiu o nome de Olmo", disse Estrada.

"Infelizmente tive problemas ao votar na plataforma de votação. Quando selecionei meus 10 candidatos, na hora de atualizar, a votação saiu alterada, com os números intercalados, sem ordem alguma. Tive que entrar mais de três vezes na plataforma para votar, o que não pude fazer pelo celular, mas sim pelo computador. Consegui melhorar o problema, mas acho que no final não tomei cuidado na hora de enviar, e creio que coloquei Olmo no lugar do Rodri", explicou, em entrevista ao 'Marca', da Espanha.

Ainda de acordo com o jornalista, outro erro também aconteceu, mas dessa vez do editor-chefe da revista 'France Football'.

"O erro foi duplo, porque o editor-chefe da revista me enviou pelo correio os meus candidatos, para o meu voto, e eu disseque não havia problema. Só percebi o erro alguns dias depois, quando li detalhadamente, porque anotei meus candidatos em uma folha", completou.

Estrada não foi o primeiro a admitir erros durante a votação para a premiação, que aconteceu no dia 28 de outubro e teve a lista dos jurados divulgada no último sábado (9). O finlandês, Juha Kanervado, do portal Ilta-Sanomat, admitiu "erro técnico" ao deixar Vini Jr de fora do top 10

Através de uma publicação em suas redes sociais, ele, inclusive, prometeu deixar o júri da Bola de Ouro a partir da próxima temporada.