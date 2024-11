Vini Jr ficou em segundo lugar no prêmio Bola de Ouro - Pierre-Philippe Marcou / AFP

Publicado 09/11/2024

Rio - Vini Jr bateu na trave na disputa pela Bola de Ouro. Um dos destaques do Real Madrid na temporada 2024/25, o atacante perdeu a disputa para Rodri, do Manchester City, o que gerou polêmica. Após a revista France Football divulgar a diferença de pontos e a lista dos jurados , o jornalista finlandês Juha Kanervado, do portal Ilta-Sanomat, reconheceu "erro técnico" em deixar o jogador fora do top 10.