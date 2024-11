Vini Jr foi o grande destaque do Real Madrid na última temporada - AFP

Vini Jr foi o grande destaque do Real Madrid na última temporadaAFP

Publicado 09/11/2024 11:18

A revista France Football divulgou neste sábado (9) as listas de votos completas dos 99 jurados para a Bola de Ouro. A premiação, que aconteceu no dia 28 de outubro, causou polêmica, já que Rodri superou Vini Jr, que era amplamente favorito . O brasileiro, inclusive, ficou fora do top 10 de três países.