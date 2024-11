Organizadas de Flamengo e Atlético-MG entraram em confronto antes de final da Copa do Brasil - Reprodução

Publicado 10/11/2024 14:47

Rio - Torcidas organizadas de Flamengo e Atlético-MG protagonizaram uma briga nas ruas de Belo Horizonte, local da final da Copa do Brasil, na tarde deste domingo (10), horas antes da bola rolar. A confusão chegou a interromper parcialmente o trânsito na Avenida Dom Pedro I, na região de Venda Nova.

emboscada de uma organizada do Atlético-MG para os rubro-negros. Nas imagens, homens com a camisa do Flamengo chegam a disparar fogos de artifício em direção aos atleticanos. Tentativa de emboscada feita pela Galoucura, torcida organizada do Atlético-MG na chegada das organizadas do Flamengo em Belo Horizonte.



Nas redes sociais, um vídeo mostra toda correria causada pelo conflito. Tudo teria começado por uma emboscada de uma organizada do Atlético-MG para os rubro-negros.

Também é possível ver que um carro deixou o local em alta velocidade, buscando escapar da confusão. Na fuga, ele quase atropela alguns meliantes. Outros veículos fizeram o retorno pela via.

A Polícia Militar chegou a ser acionada, mas a confusão já havia acabado quando ela chegou ao local. Não há relato de feridos.

Dentro de campo, por ter vencido o jogo de ida por 3 a 1, o Flamengo pode até perder por um gol de diferença no estádio do Galo que ainda fica com o pentacampeonato da Copa do Brasil. Uma vitória dos mineiros com dois gols de vantagem leva a decisão para os pênaltis.