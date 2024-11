Martinelli abriu o placar no empate entre Arsenal e Chelsea - Glyn Kirk / AFP

Martinelli abriu o placar no empate entre Arsenal e ChelseaGlyn Kirk / AFP

Publicado 10/11/2024 15:52

Rio - Convocado para a seleção brasileira após o corte de Rodrygo , do Real Madrid, Gabriel Martinelli se destacou no empate entre Arsenal e Chelsea, por 1 a 1, neste domingo (10), no Stamford Bridge, pela 11ª rodada do Campeonato Inglês. O atacante abriu o placar para os Gunners, mas os Blues conseguiram igualar o placar dez minutos depois.

Martinelli abriu o placar no dérbi londrino aos 15 minutos do segundo tempo após receber assistência do norueguês Odegaard. Entretanto, o Chelsea chegou ao empate aos 25, com Pedro Neto. Apesar do empate, o Arsenal completou 14 jogos de invencibilidade contra os seis principais times do país no Campeonato Inglês desde a temporada passada.

Com o empate, o Arsenal chegou aos 19 pontos e ocupa o quarto lugar, enquanto o Chelsea é o terceiro colocado com a mesma pontuação. Os Gunners voltam a campo no dia 23, às 12h (de Brasília), contra o Nottingham Forest, em casa. Já os Blues visitam Leicester, no mesmo dia, às 9h30, no Estádio King Power, pela 12ª rodada do Inglês.