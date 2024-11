Jogadores da Argentina ficaram presos no Aeroporto Galeão - Reprodução / Instagram @emi_martinez26

Publicado 11/11/2024 20:08 | Atualizado 11/11/2024 20:09

O goleiro Emiliano Martínez e os zagueiros Cristian Romero e Lisandro Martínez , que vão jogar pela Argentina nas Eliminatórias da Copa do Mundo, ficaram presos no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. O voo dos jogadores para Buenos Aires foi cancelado nesta segunda-feira (11).

Os três jogam na Premier League e chegaram ao Brasil para uma conexão, em um voo que veio de Londres, da Inglaterra.

Com o voo BA 249, da British Airlines, cancelado, a chegada dos atletas à Buenos Aires durou 30 horas. A Associação Argentina de Futebol (AFA) conseguiu fretar um voo para o trio, mas eles não chegaram a tempo do primeiro treino da equipe.



Pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, a Argentina visita o Paraguai, na quinta-feira (14), às 20h30 (de Brasília) e volta a campo na terça-feira (19), contra o Peru, às 21h, no estádio de La Bombonera.