Rafael Silva foi expulso com três segundos de jogo - Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Publicado 11/11/2024 18:35

Rio - A CBF recebeu um relatório que indica que a expulsão do atacante Rafael Silva, do Cruzeiro, aos três segundos do jogo contra o Athletico-PR, não possui indícios de ligação com manipulação de apostas. O documento foi produzido pela SportRadar, empresa parceira da Fifa.

Em seu trabalho, a SportRadar monitora o volume de apostas em diversos sites para checar se há algum volume anormal em determinada ação. Como não foi o caso da expulsão de Rafael Silva, a empresa descartou irregularidade.

A CBF não comenta este tipo de casa, mas já recebeu o aval da Fifa de que não houve nada de anormal no lance. A informação foi publicada inicialmente pelo "UOL".

Rafael Silva foi expulso na partida entre Athletico-PR e Cruzeiro logo após a saída de bola. Ele saiu correndo e acertou uma cotovelada em Kaique Rocha, levando o cartão vermelho direto.