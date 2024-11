Iván Buhajeruk, conhecido como Spreen, tem milhões de seguidores nas redes sociais - Reprodução / TNT Sports

Iván Buhajeruk, conhecido como Spreen, tem milhões de seguidores nas redes sociaisReprodução / TNT Sports

Publicado 11/11/2024 16:30 | Atualizado 11/11/2024 18:46

Algo para lá de inusitado foi anunciado pelo Deportivo Riestra, da Argentina, na tarde desta segunda-feira (11). O clube, que empatou por 1 a 1 com o Vélez Sarsfield, pelo Campeonato Argentino, divulgou a escalação para a partida com um youtuber entre os 11 iniciais. Ele, no entanto, não durou muito em campo, e foi substituído com um minuto de jogo.

"Spreen":

Porque el streamer debutó en la 1era división del futbol argentino con Deportivo Riestra.

Fue titular y cambiado al minuto 1.



pic.twitter.com/jG2iWTfHxZ — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) November 11, 2024

A pessoa em questão é o streamer Iván Buhajeruk, mais conhecido como Spreen, um dos mais famosos na língua espanhola do mundo. No Youtube, seu canal possui mais de 7,5 milhões de inscritos, enquanto nas redes sociais, soma quase 11 milhões de seguidores.

SPREEN OUT

TV OFF pic.twitter.com/aJpIMZ4A0H — Fassismo (@Fassismo_) November 11, 2024

O influenciador vinha treinando com a equipe desde a última semana. De acordo com a imprensa argentina, a participação do jovem de 24 anos é uma ação de marketing feita pelo Deportivo Riestra com a patrocinadora do clube, que também patrocina Spreen.