Suspeitas de manipulação de jogos do sub-20 e de divisões inferiores do Carioca foram identificadas em apostas incomunsAgência Brasil

Publicado 11/11/2024 15:25

partidas foram identificadas pela empresa de monitoramento de apostas Sportradar, contratada pela Federação de Futebol do Estado do Rio (Ferj), em divisões inferiores e sub-20 do Campeonato Carioca, em 2023 e 2024. A Operação VAR, deflagrada nesta segunda-feira (11) pela Polícia Civil do Rio, é resultado de denúncias de ao menos 10 jogos considerados suspeitos de manipulação.

Os relatórios foram encaminhados à Delegacia de Crimes contra o Consumidor (Decon). Há outras partidas suspeitas de antes de 2023, que não entraram nessa conta.

Afastados no Sub-20

Somente nas últimas duas temporadas, a Ferj afastou de competições oito times que tiveram jogos que apontaram "a existência de provas claras e incontestáveis, obtidas dos mercados de apostas", segundo consta nas resoluções sobre cada caso.

A última decisão foi de 25 de setembro, quando o Petrópolis Gonçalense ficou proibido de disputar o restante da Série A2 (segunda divisão) do Carioca Sub-20.

Além dele, Esporte Clube Nova Cidade e Sociedade Esportiva Belford Roxo também foram retirados da Série B1 (terceira divisão) do Carioca Sub-20, em junho. O jogo entre os dois clubes, inclusive, foi citado pela Polícia Civil por causa de "um volume significativo de apostas na Ásia".

Casos de 2023

Já entre os profissionais, os casos que geraram afastamento foram em 2023. Angra dos Reis Esporte Clube e Sociedade Esportiva Búzios disputavam a Série B2 do Carioca (quarta divisão)

Os jogadores desses times também tiveram o registro suspenso pela federação, seguindo o regulamento de competições que trata sobre casos de manipulação.

A Ferj não confirma quais jogos estão sob investigação, mas garante que "no que lhe cabe, impôs e impõem sanções desportivas administrativas e sempre teve por diretriz enviar (os relatórios) ao Ministério Público, aos Tribunais de Justiça Desportiva e à Polícia Civil".

E afirma que tem "o compromisso com a lisura do futebol e mantém o firme propósito de combater esse mal e punir severamente os responsáveis".

Jogos apontados como suspeitos de manipulação no Carioca

- Petrópolis Gonçalense 1x5 Olaria, em 20/9/2024 - 3ª Rodada da Taça Santos Dumont da Série A2 do Sub-20.



Segundo o relatório da Sportradar, os dados "fornecem indicação de que os apostadores mantinham conhecimento prévio de que a equipe do Petrópolis Gonçalense perderia a partida por ao menos três gols, após o primeiro tempo de jogo ter se encerrado com o placar de 0 a 0".

Além disso, "os padrões de aposta e as informações de suporte fornecem indicações de que o Petrópolis Gonçalense foi potencialmente cúmplice na manipulação da partida".



- Nova Cidade 3x5 Belford Roxo, em 5/6/2024 - 4ª Rodada da Taça Corcovado dda Série B1 do Sub-20



Os dados do relatório indicam que "os apostadores mantinham conhecimento prévio de que a equipe da SE Belford Roxo perderia o primeiro tempo e que o EC Nova Cidade perderia a partida, destacando a potencial cumplicidade de ambas as equipes nos atos de ação e omissão que apontam a manipulação do jogo".



- Angra dos Reis 0x6 Mageense, em 16/10/2023 - 5ª Rodada da Taça Maracanã da Série B2

O documento da empresa de monitoramento afirma que "os apostadores mantinham conhecimento prévio de que a equipe do Angra dos Reis perderia o primeiro tempo por ao menos três gols, e perderia a partida disputada contra o Mageense por ao menos seis gols".



E ainda diz que o Angra dos Reis, "em termos de histórico, esteve envolvido em duas partidas escaladas anteriormente nas quais a equipe fora implicada".



- Búzios 1x5 Rio São Paulo, em 9/10/2023 - 4ª Rodada da Taça Maracanã da Série B2

O monitoramento apontou que o Búzios "viria a perder a partida (...) por ao menos cinco gols, destacando a potencial cumplicidade da Sociedade Esportiva Búzios na manipulação em razão de ações de jogo realizadas por atleta vinculado ao clube, apontado como pessoa de interesse nas investigações".



- Belford Roxo 5x0 Búzios, em 1/10/2023 - 3ª Rodada da Taça Maracanã da Série B2

Foram verificadas "possíveis ações irregulares de jogo, sem, contudo, uma correlação direta com apostas incomuns". Na partida, o Búzios sofreu quatro gols no segundo tempo.



A Operação VAR

Agentes da Decon foram à rua nesta segunda-feira com o objetivo de cumprir 11 mandados de busca e apreensão. As ordens de busca e apreensão foram expedidas pelo Juizado do Torcedor e Grandes Eventos, com endereços na Barra da Tijuca, Jacarepaguá, Vila Valqueire, na cidade do Rio, Duque de Caxias e Baixada Fluminense, além de São Paulo.

Um dos alvos é William Pereira Rogatto, conhecido como o "Rei do Rebaixamento". Ele foi preso pela Interpool na última sexta-feira (8), em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Veja a nota oficial da Ferj



"Não é de hoje que a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro trava árdua e incessante batalha contra a manipulação de resultados.



Defensora do jogo limpo, a FERJ, no que lhe cabe, impôs e impõem sanções desportivas administrativas e sempre teve por diretriz enviar ao Ministério Público, aos Tribunais de Justiça Desportiva e à Polícia Civil - no momento através da Delegacia do Consumidor (Decon) - todos os relatórios, produzidos pela Sportradar, empresa internacional contratada para detecção de movimentos que indicam a probabilidade de manipulação de resultados em partidas de todas as séries de suas competições, bem como o envio de qualquer outro documento que contenham dados suspeitos.



A Federação reafirma o compromisso com a lisura do futebol e mantém o firme propósito de combater esse mal e punir severamente os responsáveis. Para tais objetivos, conta com o Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia e Tribunais Desportivos, a quem sempre recorreu e de quem sempre teve total apoio".