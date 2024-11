Rodri foi eleito melhor jogador do mundo pelo prêmio Bola de Ouro - AFP

Rodri foi eleito melhor jogador do mundo pelo prêmio Bola de OuroAFP

Publicado 11/11/2024 21:59

Vencedor do prêmio Bola de Ouro, o volante espanhol Rodri afirmou nesta segunda-feira (11) que, na sua opinião, Vini Jr. não merecia sequer a segunda colocação. Para o jogador do Manchester City, o atacante do Real Madrid e da seleção brasileira, apontado como favorito inicialmente, ficaria atrás de Carvajal na lista dos três melhores da última temporada.

"O jogador mais regular dessa temporada fui eu. Talvez não com os picos mais altos, acho que na temporada passada tive momentos mais importantes, mas em regularidade creio que sim. Mas quem sou eu para debater se eu merecia. (...) Eu votaria em Carvajal em segundo, e depois Vinicius", disse Rodri, à Rádio Cope, da Espanha.

Questionado se achou sua última temporada melhor do que a anterior, quando marcou o gol do título da Liga dos Campeões na final contra a Inter de Milão, que deu o primeiro título do Manchester City na competição, Rodri desconversou e bateu na tecla que a 2023/2024 foi a mais regular.

"Não sei, jamais pensei que poderia repetir uma temporada como a passada, ganhar com a sua equipe, aparecer em momentos importantes, ser decisivo. Repetir isso é muito complicado. Não sei se repeti, mas na minha opinião tive um nível muito parecido, senão melhor, e pela regularidade acho que tive um ano melhor", afirmou.

Rodri não deve mais atuar na temporada 2024/2025 devido à uma lesão grave sofrida em jogo contra o Arsenal, pela Premier League, no dia 22 de setembro. O espanhol sofreu uma lesão ligamentar no joelho direito e precisou passar por cirurgia.