Matheus Nascimento em ação pela equipe sub-23 do Botafogo - Arthur Barreto/Botafogo

Publicado 11/11/2024 21:20

Rio - O Botafogo será o único representante do Rio de Janeiro na semifinal do Brasileirão de Aspirantes. Nesta segunda-feira (11), o Glorioso empatou em 0 a 0 com o Mirassol no Nilton Santos e, após muita emoção, venceu a disputa de pênaltis pelo placar de 10 a 9. O Fluminense, por sua vez, visitou o Red Bull Bragantino no Nabi Abi Chedid e perdeu por 1 a 0, se despedindo da competição.

Com a classificação, o Glorioso irá encarar na semifinal o Santos, que eliminou o Vasco com vitória de virada por 2 a 1 . Por ter a melhor campanha dentre as equipes na fase de grupos, o Botafogo jogará em casa contra o Peixe, com data a ser definida pela CBF.

Com emoção

Em campo, nos 90 minutos, o Mirassol se segurou na defesa e viu o Botafogo pressionar, exagerando no número de chances perdidas. O goleiro Lacerda fez boas intervenções, e, na oportunidade mais clara já com o empate em gols encaminhado, Matheus Nascimento fez linda jogada e acertou a trave no último lance da partida.

Nas disputas de pênaltis, só acertos até a nona cobrança para cada lado. Na décima do Mirassol, o goleiro Lacerda assumiu a responsabilidade e cobrou à direita da meta, direto para fora. No decisivo, o lateral-esquerdo Lucyo acertou o canto direito e colocou o Botafogo na semifinal.

Fluminense não surpreende

Classificado com a pior campanha, sendo o quarto do Grupo A, o Fluminense não foi capaz de surpreender o Red Bull Bragantino no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Logo aos 14 minutos do primeiro tempo, Marcos Paulo subiu sozinho no meio da zaga tricolor após escanteio que veio da direita e cabeceou no canto direito para marcar o único gol do jogo.

Com os dois últimos jogos da fase quartas de final, foram definidas as semifinais do Brasileirão de Aspirantes:

Semifinal 1: Botafogo x Santos

Semifinal 2: Red Bull Bragantino x CRB-AL