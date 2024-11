Vanderlei Luxemburgo - Juan Mabrobata / AFP

Publicado 13/11/2024 15:32 | Atualizado 13/11/2024 15:34

jamais cumprimentaria o ídolo do Vasco e afirmou que o ex-jogador "tirou dinheiro de sua família", se referindo à disputa judicial vencida pelo Animal contra ele em 2015. Rio - O técnico Vanderlei Luxemburgo detonou Edmundo, seu desafeto desde os anos 90. Em entrevista ao podcast "Benja Me Mucho", do apresentador Benjamin Back, o treinador afirmou que, se referindo à disputa judicial vencida pelo Animal contra ele em 2015.

"(Não cumprimentaria) o Edmundo porque todo mundo sabe que ele tirou dinheiro da minha família sem ter direito. Eles sabem, no mundo da bola, que eu não devia nada para ele. O mundo da bola sabe! Mas ele foi sacana, não foi legal comigo. Dizia que eu era (como um) pai para ele e tirou dinheiro da minha família. Mas, tudo bem, eu entrego para Deus. Deus sabe o que vai fazer", disse Luxa.

No processo vencido por Edmundo, o ex-atacante alegou que Vanderlei não pagou uma dívida financeira que tinha com ele. O treinador alega inocência até hoje, mesmo após a derrota. Em 2021, Edmundo deu sua versão sobre o caso em entrevista ao podcast "Inteligência Ltda".

"O Vanderlei (Luxemburgo) foi fundamental (na minha carreira). Eu tenho meus problemas pessoais com ele, resolvidos da minha parte. Emprestei um dinheiro para ele, em 1996, e ele não me pagou. Fui para a Justiça, recebi um valor muito maior (cerca de R$ 2,3 milhões) e ele é bravo com isso até hoje. Parou de falar comigo", afirmou Edmundo.