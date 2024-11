Raphinha durante treino da seleção brasileira nesta quarta-feira (13) - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 13/11/2024 14:29 | Atualizado 13/11/2024 16:01

- Destaque do Barcelona em 2024, Raphinha será o camisa 10 do Brasil nesta data Fifa. Ele herdou o número após o corte de Rodrygo por lesão no reto femoral da perna esquerda . Esta foi a grande novidade da numeração divulgada pela CBF nesta quarta-feira (13) para os jogos contra Venezuela e Uruguai pelas Eliminatórias para a