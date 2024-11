Rodrygo sofreu lesão muscular no reto femoral da perna esquerda - Oscar del Pozo / AFP

Publicado 11/11/2024 10:05

Rio - O Real Madrid confirmou nesta segunda-feira (11) que o atacante Rodrygo sofreu uma lesão muscular. Após realizar exames, foi constatada um problema no no reto femoral da perna esquerda. O camisa 11 não tem prazo de recuperação, mas é certo que desfalcará a seleção brasileira contra Venezuela e Uruguai, nos dias 14 e 19, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Rodrygo se lesionou na partida contra o Osasna, no sábado (9), pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol. O jogador foi substituído por Brahim Díaz aos 15 minutos do primeiro tempo. Pouco depois, o zagueiro Éder Militão sofreu uma lesão mais grave e também foi substituído. O defensor brasileiro rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e não joga mais nesta temporada.

É a segunda lesão em sequência de Rodrygo. O jogador retornou aos gramados na última terça-feira (5), contra o Milan, da Itália, pela Liga dos Campeões, após duas semanas de tratamento de uma lesão muscular na coxa da mesma perna esquerda. O camisa 11 soma 15 jogos, três gols e duas assistências pelo Real Madrid na temporada 2024/25.