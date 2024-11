Militão lesionou o joelho direito e deixou o campo do Santiago Bernabéu chorando - Oscar Del Pozo / AFP

Militão lesionou o joelho direito e deixou o campo do Santiago Bernabéu chorandoOscar Del Pozo / AFP

Publicado 09/11/2024 13:58 | Atualizado 09/11/2024 14:01

Parte médico de Militão. #RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 9, 2024

"Após os exames realizados hoje em nosso jogador Éder Militão pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi diagnosticada uma ruptura completa do ligamento cruzado anterior com lesão em ambos os meniscos da perna direita. Militão passará por cirurgia nos próximos dias", disse o Real, em comunicado.

A contusão do zagueiro aconteceu aos 29 minutos da etapa inicial. Em um lançamento na área do Osasuna, o camisa 3 travou o joelho direito na corrida e caiu no gramado gritando bastante.

Militão's injury looks serious by judging his reaction pls god don't be another ACL pic.twitter.com/6KnuTkWRHd — Dr Yash  (@YashRMFC) November 9, 2024

Em agosto de 2023, o jogador sofreu a mesma lesão, mas na perna esquerda , que o tirou de boa parte da última temporada.

Com isso, ele será cortado da lista de convocados da seleção brasileira para os jogos contra a Venezuela e o Uruguai, nos dias 14 e 19, respectivamente, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.